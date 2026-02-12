EQS-News: HomeToGo SE
HomeToGo übertrifft Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025 und erzielt bereits >€5 Mio. an annualisierten Einsparungen durch die Interhome-Integration; Gruppe startet mit Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse von €119,5 Mio. in das Jahr 2026
Luxemburg, 12. Februar 2026 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, gibt heute bekannt, dass sie auf Basis vorläufiger, untestierter Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2025 eine starke finanzielle Performance erzielt und gleichzeitig die ersten Schritte der Integration von Interhome effektiv vorangetrieben hat. Nach der transformativen Akquisition erzielte das Unternehmen IFRS-Umsatzerlöse, die weitgehend im Rahmen der Zielvorgaben lagen, und übertraf die Prognose für das bereinigte EBITDA sowohl auf statutarischer als auch auf Pro-forma-Basis. Dies unterstreicht die deutlich gesteigerte Größenordnung der Gruppe sowie die operative Disziplin.
Auf statutarischer Basis, welche die Konsolidierung von Interhome ab dem 28. August 2025 beinhaltet, erreichten die IFRS-Umsatzerlöse ca. €254-256 Mio. (ca. +20-21% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und entsprachen damit weitgehend der jüngsten Prognose von €260 Mio. Auf Pro-forma-Basis - unter der Annahme, dass Interhome bereits seit dem 1. Januar 2025 Teil der Gruppe war - beliefen sich die IFRS-Umsatzerlöse auf ca. €393-395 Mio. (ca. +3% ggü. dem Vorjahreszeitraum), was ebenfalls weitgehend der Pro-forma-Prognose von ca. €400 Mio. entspricht.
Diese robuste Umsatzentwicklung ging mit einer noch stärkeren Steigerung der Profitabilität der Gruppe einher. HomeToGo hat im Geschäftsjahr 2025 die Ziele für das bereinigte EBITDA bei beiden Leistungsindikatoren übertroffen: Das statutarische bereinigte EBITDA lag bei ca. €12-13 Mio. (ca. -6% bis +2% ggü. dem Vorjahreszeitraum jedoch 9-18% oberhalb der Prognose von €11 Mio.), während das bereinigte EBITDA auf Pro-forma-Basis ca. €41-42 Mio. erreichte (ca. +25-28% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 2-5% oberhalb der Prognose von ca. €40 Mio.).
Die HomeToGo Gruppe geht mit starkem Rückenwind und hoher Planungssicherheit in das Geschäftsjahr 2026, was durch ein neues Allzeithoch beim Auftragsbestand der Buchungserlöse zum Jahresende belegt wird. Zum 31. Dezember 2025 belief sich der Auftragsbestand auf €119,5 Mio., was einem starken Anstieg von 9,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum (€109,0 Mio. auf Pro-forma-Basis) entspricht. Dieses Wachstum wurde durch eine solide Performance in der gesamten Gruppe getrieben, wobei Interhome einen Auftragsbestand von €69,9 Mio. (+12,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und das Bestandsgeschäft von HomeToGo €49,6 Mio. (+5,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum) beisteuerten. Das Bestandsgeschäft von HomeToGo erzielte im vierten Quartal 2025 eine signifikante Steigerung der Marketingeffizienz und lieferte damit einen frühen Beleg für den Erfolg der im Oktober 2025 angekündigten strategischen Neuausrichtung. Ergänzt wird diese Dynamik durch eine sehr solide Liquiditätsposition von €91,8 Mio. zum Jahresende (Anstieg von €82,7 Mio. im Jahr 2024). Beide Faktoren bilden ein robustes Fundament für den weiteren Wachstumskurs der Gruppe für das Jahr 2026.
Ein wesentlicher Treiber dieses erfolgreichen Jahres war die schnelle Umsetzung der ersten Phase der Interhome-Integration. Nur fünf Monate nach dem Closing erreicht HomeToGo bereits signifikante Ergebnisse: Von den geplanten €10 Mio. an kurzfristigen Kostensynergien wurden bereits mehr als €5 Mio. an annualisierten Kosteneinsparungen realisiert. Während die Gruppe an ihrem Fahrplan mit weiteren Integrationsschritten im Jahr 2026 und einem geplanten Abschluss der Integration im ersten Quartal 2027 festhält, unterstreicht der aktuelle Fortschritt die Effizienz der kombinierten Geschäftstätigkeit.
Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "2025 war ein Meilenstein in der Geschichte von HomeToGo. Mit der erfolgreichen Akquisition von Interhome haben wir eine neue Größenordnung erreicht und dabei die Integration als auch die Hebung von Synergien schneller als geplant verwirklicht. Das Übertreffen unserer Prognose für das bereinigte EBITDA, sowohl auf statutarischer als auch auf Pro-forma-Basis, unterstreicht unsere Zielstrebigkeit im Hinblick auf profitables Wachstum. Der Rekord des kombinierten Auftragsbestands der Buchungserlöse und unsere sehr solide Cash-Position erlauben uns, mit großem Optimismus auf das Jahr 2026 zu blicken, während wir Europas führendes Powerhouse für Ferienunterkünfte weiter ausbauen."
Hinweis: Alle in dieser Pressemitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und untestiert und können sich noch ändern. HomeToGo wird die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und das 4. Quartal 2025 einschließlich einer Prognose für das Geschäftsjahr 2026 am 19. März 2026 veröffentlichen.
Weitere Informationen zu Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie auf ir.hometogo.com.
Über die HomeToGo Group
HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.
HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
[1] Buchungserlöse vor Stornierung, die 2025 oder früher generiert wurden, mit Umsatzrealisierung basierend auf dem Check-in-Datum im Geschäftsjahr 2026 oder darüber hinaus.
