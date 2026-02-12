HOMETOGOT hat die Ergebnisprognose 2025 übertroffen und ist mit einem Rekordauftragsbestand ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Nach vorläufigen Berechnungen erzielte Europas führende Ferienhausgruppe im Geschäftsjahr 2025 auf Pro-Forma-Basis inklusive der übernommenen Interhome-Gruppe ein bereinigtes EBITDA von 41 bis 42 Mio. Euro. Zudem ist die HOMETOGO-Gruppe mit einem Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse von 119,5 Mio. Euro ins Jahr 2026 gestartet. Die Cash-Position zum Bilanzstichtag 2025 belief sich auf 91,8 Mio. Euro. Innerhalb der ersten fünf Monate nach Abschluss der Interhome-Übernahme hat HOMETOGO bereits die Hälfte der angestrebten annualisierte Kosteneinsparungen von rund 10 Mio. Euro erzielt. Analysten trauen der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr einen weiteren Ergebnissprung zu und sehen den fairen Wert der HomeToGo-Aktie bei mindestens 3,50 Euro. Risikobereite Anleger spekulieren auf einen erfolgreichen Turnaround.
