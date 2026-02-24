Mit einer Pipeline durch die Ostsee rückt Finnland als potenzieller Wasserstofflieferant für Deutschland näher. Beide Länder beabsichtigen, Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzustoßen. Eine geplante Wasserstoff-Pipeline zwischen Finnland und Deutschland quer durch die Ostsee nimmt konkrete Formen an. Beim Ministertreffen der International Energy Agency (IEA) in Paris unterzeichneten Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und die finnische Umwelt- und Klimaministerin Sari Multala eine gemeinsame Absichtserklärung zur Vertiefung der bilateralen Wasserstoffkooperation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
