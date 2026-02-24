Anzeige
Dürr: Rekordjahr 2025 als Sprungbrett für die Vision 2030!

Dürr: Rekordjahr 2025 als Sprungbrett für die Vision 2030!


Dürr blickt auf ein exzellentes Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem der Konzern mit einem Ergebnis nach Steuern von rund 200 Millionen Euro die Erwartungen übertreffen konnte. Als künftige Wachstumstreiber fungieren die starke Nachfrage nach energieeffizienter Autoproduktion, der Aufschwung im nachhaltigen Holz-Hausbau sowie der globale Trend zur industriellen Automatisierung. Bis zum Jahr 2030 plant das Unternehmen einen Ausbau des Geschäfts auf über 6 Milliarden Euro Umsatz bei einer deutlich gesteigerten operativen Marge.

Nachhaltige Automation: Das neue Gesicht eines Traditionskonzerns

Dürr hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend zu einem globalen Marktführer für Automatisierungslösungen gewandelt. Das Unternehmen agiert in drei schlagkräftigen Divisionen: "Automotive" liefert hocheffiziente Lackieranlagen und Endmontagesysteme, "Industrial Automation" konzentriert sich auf Automatisierungslösungen für Branchen wie Medizintechnik und Batterieproduktion, und die Tochtergesellschaft Homag bildet die Division "Woodworking", den Weltmarktführer für Holzbearbeitungsmaschinen. Im Zentrum der Konzernstrategie steht das Leitmotiv einer nachhaltigen Automatisierung. Dürr positioniert sich als Maschinenbauer für eine klimaneutrale Produktion. Durch die Vereinfachung der Konzernstruktur auf nur noch drei Divisionen und den erfolgreichen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts Ende 2025 hat sich das Unternehmen deutlich verschlankt und auf margenstarke Kerngeschäfte fokussiert.





