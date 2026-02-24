Die Aktionäre des DAX-Schwergewichts SAP erleben derzeit unruhige Zeiten. Während der Gesamtmarkt teilweise neue Höhen erklimmt, gerät die Aktie massiv unter Druck. Grund für die jüngste Nervosität sind technologische Durchbrüche bei der Konkurrenz, die das traditionelle Geschäftsmodell der Software-Riesen ins Wanken bringen könnten. Insbesondere neue Sicherheits-Tools auf Basis künstlicher Intelligenz sorgen für Verunsicherung bei den Anlegern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de