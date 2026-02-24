RuMaS Express-Service: Tägliche Chancen für clevere InvestorenDer heutige RuMaS Trading-Tipp hat in den vergangenen Monaten einen außergewöhnlich starken Kursverlust hinnehmen müssen, fast 70 Prozent an Wert verloren. Dieser drastische Einbruch kam überraschend und war in diesem Ausmaß nicht vorhersehbar. Dennoch lehrt die Erfahrung an den Finanzmärkten, dass nach solch heftigen Kursrückgängen oft eine Erholungsbewegung einsetzt. Entscheidend für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.