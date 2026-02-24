Mit der Aktie von Fresenius ging es im heutigen Handel deutlich bergab. Dies lag vor allem am eher zurückhaltenden Ausblick der Tochter Fresenius Medical Care. Von Fresenius selbst gibt es am Tag vor der Zahlenvorlage indes gute Nachrichten. Denn nach dreieinhalb Jahren wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag zunächst aus Kreisen des Bad Homburger Pharmaherstellers und Krankenhausbetreibers erfuhr, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär