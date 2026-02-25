Immer mehr Dividende: NN Group: Dividendenperle, mit der Anleger alt werden können!

Gerade in diesen turbulenten Zeiten suchen Anleger nach sicheren Häfen. Dieser Status ist bei Gold & Silber aktuell ein wenig angekratzt. Genau deswegen rücken sichere Dividendenzahler immer mehr in den Fokus. Als sich der niederländische Finanzkonzern ING Group infolge der Finanzkrise neu ordnen musste, entstand 2014 durch die Abspaltung und den Gang an die Börse in Amsterdam ein eigenständiger Versicherungsriese: die NN Group. Was zunächst wie ein regulatorisch erzwungener Schritt wirkte, hat sich zu einer eigenständigen Erfolgsstory im europäischen Versicherungsmarkt entwickelt. Heute zählt das Unternehmen mit Sitz in Den Haag zu den größten Finanzdienstleistern der Niederlande und zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran