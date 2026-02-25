Schaffhausen - Georg Fischer (GF) hat 2025 im verbleibenden Kerngeschäft «Flow Solutions» weniger umgesetzt. Wegen der strategischen Neuausrichtung auf den Transport von Flüssigkeiten in Gebäuden und Infrastrukturen liegt der Fokus auf den Zahlen mit dem fortgeführten Geschäft. Der Umsatz im fortgeführten Geschäft erreichte in der Berichtsperiode 3,00 Milliarden Franken, entsprechend einem Minus gegenüber dem Vorjahr von 1,7 Prozent, wie GF am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
