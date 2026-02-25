Basel - Die Generikaspezialistin Sandoz ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Dabei hat der Konzern sowohl die eigenen als auch die Erwartungen der Analysten erfüllt. Im bereits laufenden Jahr soll es in ähnlichem Tempo weitergehen. Wie Sandoz am Mittwoch mitteilte, kletterten die Einnahmen auf 11,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 5 Prozent, womit die ehemalige Novartis-Tochter das eigene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
