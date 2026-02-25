Geheime Lithiumaktie: Countdown läuft: Bohrstart im März - steht dieser Junior-Explorer vor der Neubewertung?

Anzeige / Werbung

EU-Projekt in direkter Nachbarschaft zu einem produzierenden Lithium-Player.

Gold und Silber haben in 2025 historische Rallyes auf das Börsenparkett gelegt. Uranaktien und Seltene-Erden-Werte schossen durch die Decke wie KI-Aktien in besten Zeiten. Der Vergleich kommt nicht von ungefähr. Denn wenn man die Performance der Minenwerte und der Hightech-Werte vergleicht, dann zeigt sich ganz klar:

Hightech und KI war gestern. Die Minenwerte sind seit letztem Jahr die neuen Börsenstars!

Wer in den letzten 12 Monaten in Minenaktien investierte, konnte sein Geld in vielen Fällen mit Multibagger-Gewinnern vervielfachen. In manchen Fällen mit kleineren Smallcap- oder Microcap-Minenwerten sogar verzehnfachen. Das wird angesichts der hohen Goldpreise, Silberpreise, Kupferpreise oder Uranpreise vermutlich auch so bleiben.

In 2026 ist nun auch noch der Öl/Energiesektor durchgestartet. Die Ölaktien steigen bereits seit Herbst/Winter 2025 wie an der Schnur gezogen nach oben. Viele Anleger fragen sich jetzt: Was ist der nächste heiße Rohstoffsektor, wo zündet die nächste Minen-Rallye?

Ein Sektor, der alle Voraussetzungen für ein Highflyer-Jahr 2026 (und dann auch 2027) mit sich bringt, ist ein Sektor, den aktuell kaum jemand auf dem Börsenradar hat. Aber genau so soll es ja sein. Sie wollen ja einsteigen, BEVOR dieser Rohstoffsektor heiß wird - und die Vergangenheit hat gezeigt: Wenn dieser Sektor und die Aktien aus diesem Sektor Feuer fangen, dann geht es explosiv nach oben.

Die Rede ist von: Lithium!

Lithium: Das brandheiße Rohstoff-Comeback 2026!

Wenn Lithium und Lithiumaktien in den Rallye-Modus schalten, gibt es im gesamten Rohstoff-Universum kaum einen spektakuläreren Rohstoff und kaum andere Rohstoffaktien, die in so kurzer Zeit so sensationell ansteigen können. Das sahen wir zuletzt im Lithium-Bullenmarkt 2020-22. Damals gab es bei den Lithiumaktien Multibagger-Gewinne und Tenbagger-Gewinne.

Chart: Lithiumpreis in den letzten 5 Jahren

(Quelle: Trading Economics)

Uran ist der einzige größere Rohstoffsektor mit ähnlicher Rallye-Power. Nicht von ungefähr. Die Kapitalmarktstruktur von Uran und die von Lithium sind sehr ähnlich: Sowohl Uran als auch Lithium werden nicht als physischer Rohstoff an den Börsen gehandelt. Die Anlage erfolgt daher primär über die Aktien aus dem Uran- bzw. Lithiumsektor.

Dadurch konzentriert sich das gesamte Kapital zu 100% in Lithiumaktien, was in Lithium-Bullenmärkten in der Vergangenheit zu wahrhaften Preisexplosionen bei den Aktien führte. Nach einem massiven, 2,5 Jahre andauerndem Lithium-Bärenmarkt (aufgrund von Überangeboten und niedriger als erwartetem Wachstum bei E-Autos im Westen) wendet sich nun das Blatt im Lithiumsektor!

Ein neuer Lithium-Bullenmarkt startet gerade!

Der Lithiumpreis hat seine Bodenbildung nach dem Bärenmarkt inzwischen erfolgreich abgeschlossen! Die Betonung liegt auf dem Wort "erfolgreich". Der Abwärtstrend ist gebrochen. Ein neuer Aufwärtstrend ist bereits gestartet. Denn der Lithiumsektor steht vor einem neuen Nachfrageboom, den die Börse noch gar nicht verstanden hat: durch KI-Datenzentren!

Noch bullischer: Durch den schweren Bärenmarkt 2023 bis 2025 kollabierte das damalige Überangebot. Denn zahlreiche Lithiumprojekte wurden gestoppt und geschlossen. Jede Menge Lithium-Explorer gingen pleite. Der Angebotsüberhang aus den Boomjahren ist inzwischen weitgehend abgebaut. Tatsächlich - und jetzt aufgepasst - steht Lithium nun vor einer neuen Phase eines Angebotsdefizits bzw. eines Nachfrageüberhangs.

Denn einerseits besteht weiterhin die boomende Nachfrage aus der E-Mobilität. Der Markt für E-Autos wächst rasant weiter - aber das Zentrum sind nicht die USA oder Europa. Sondern China - inzwischen der größte Markt für E-Autos der Welt. China hat sich in den vergangenen zwei Jahren zur neuen Supermacht der E-Mobilität aufgeschwungen. 2024 und vor allem 2025 sind die Jahre, in denen der chinesische Markt für E-Autos den großen Durchbruch zum Massenmarkt erlebte.

Grafik: Prognose für Angebot (blau) und Nachfrage (dunkelblau) für Lithium

(Quelle: Standard Lithium)

Durch den Boom der E-Mobilität und in Zukunft auch Energiespeicherung verschlingt China Unmengen an Lithium. So prognostizierte Li Liangbin, Vorsitzender von Ganfeng Lithium, im November 2025, dass die Nachfrage für Lithium in 2026 um 30-40% ansteigen sollte. Das chinesische Unternehmen Ganfeng Lithium ist einer der größten Lithium-Konzerne der Welt.

Nach Uran: Lithium dürfte der nächste heiße Energie-Trade werden!

Der neue Wachstumstreiber für den neuen, jetzt gestarteten Lithium-Bullenmarkt ist jedoch nicht mehr nur die E-Autos. Die Nachfrageexplosion soll vor allem aus dem Sektor der Energiespeicherung kommen! Um eine stabile und sichere Energieversorgung all der kommenden KI-Datenzentren sicherzustellen, bedarf es riesiger Mengen an Lithiumbatterien!

Die USA wollen die Nr. 1 im Bereich Künstliche Intelligenz sein. Doch dafür bedarf es Datenzentren - und die brauchen gesicherte Energieversorgung. Die Lösung dafür sind riesige Batterie-Speicheranlagen namens BESS (Battery Energy Storage Systems). Merken Sie sich diesen Namen. Wir werden ihn ab diesem Jahr immer häufiger hören. Für diese BESS wird Lithium benötigt werden. Viel Lithium!

Das wird die neue Wachstumsstory hinter dem neuen Lithiumboom!

Grafik: Erwarteter Anstieg der Energienachfrage von KI-Datenzentren bis 2030

(Quelle: Lithium Americas)

Es wird noch spannender: Durch die kritische Rolle, die Lithium in der Energiespeicherung der KI-Datenzentren spielt, wird Lithium zu einem der wertvollsten "strategischen Metalle". Auf einem Level mit Uran oder Öl. Eine gesicherte eigene Lithium-Versorgung ist nun für die USA und für Europa eine Frage der nationalen Sicherheit!

Doch die USA und Europa haben ein riesiges Problem. VOR ALLEM EUROPA! Aktuell kommt weniger als 1% der globalen Lithium-Produktion aus Europa! Nicht! Mal! Ein! Prozent! Europa wird eigene Lithiumprojekte massiv fördern müssen. Das könnte historische Gewinnchancen für Unternehmen mit Lithiumprojekten in Europa bieten - so wie das noch völlig unbekannte Rohstoff-Unternehmen Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022).

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung: Auftraggeber: GRIT METALS CORP. (WKN: A40SG5 | ISIN: CA39868L1022)

Doppelte historische Investmentchance MITTEN IN EUROPA!

Denn seit dem 22. Februar 2022 - dem Start des Russland-Ukraine-Krieges - ist die Welt nicht mehr so, wie sie war. Die Epoche der Globalisierung, einer Welt mit weitreichendem Frieden und der größten Kreation von Wohlstand rund um den Erdball, ist vorbei. Die Welt, in der wir in den vergangenen drei Dekaden lebten, existiert nicht mehr.

Die Weltordnung hat sich grundlegend verändert.

Wir befinden uns jetzt in einer historisch neuen Phase eines neuen Kalten Kriegs zwischen demokratischen, freiheitlich-orientierten Ländern und dem neuen Ostblock, angeführt von China, Russland, Nordkorea und Iran. Die Zeichen des Wandels sind unübersehbar. Jüngstes Beispiel:

Die Außenpolitik von US-Präsident Trump gegenüber Europa und der NATO. In den politischen Zentren in Brüssel, Berlin, London und Paris erreichen die Panik-Level in 2026 neue Höchstwerte. Denn zum ersten Mal in 80 Jahren ist sich Europa nicht mehr sicher, ob man sich auf die USA verlassen kann.

Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besteht die reale Gefahr, dass das westliche Bündnis jederzeit zerbrechen könnte - und zwar theoretisch schon morgen. Mit katastrophalen Folgen für Europa: vor allem auf den Ebenen der militärischen Stärkte und der Rohstoffversorgung.

Doch je dramatischer eine geopolitische Veränderung,

desto größere Gewinnchancen bieten sich cleveren Anlegern

mit dieser historischen Investmentchance!

Historische Veränderungen eröffnen oft historische Gewinnchancen!

Eine der dramatischsten Veränderungen der neuen geopolitischen Weltordnung ist die Deglobalisierung - und daraus entstehend das sogenannte Reshoring von Schlüsselindustrien zurück in die Heimatländer und der Aufbau eigener Rohstoffproduktionen in westlichen Ländern.

Das ist die Schnittstelle von Weltpolitik und Wirtschaft, die jetzt eine historische Investmentchance bietet! Ein potenzieller Gewinner dieser historischen Investmentchancen könnte das noch völlig unbekannte Rohstoff-Unternehmen Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) werden.

Bei dem eiligen Aufbau eigener Rohstoffproduktionen denkt die Masse der Anleger zuerst an die USA und Trumps aggressive Strategien für "America First". Dieser Investmentansatz ist absolut richtig und klug. In den kommenden Jahren dürften sich Börsianern im amerikanischen Rohstoffsektor große Gewinnchancen eröffnen.

Aber die spektakulärsten Gewinnchancen werden sich gut informierten Börsianern in Europa eröffnen!

Man muss kein dreifach promovierter Geologe sein, um die herausragenden Gewinnchancen in Europa zu verstehen. Es geht auf ganz einfache Volkswirtschaftslehre aus dem ersten Semester zurück: Den höchsten Wert erreicht ein Gut, das die höchste und dringendste Nachfrage, aber gleichzeitig das niedrigste Angebot hat und NICHT substituiert werden kann.

Die USA und Nordamerika sind mit riesigem Rohstoffreichtum in fast allen Kategorien gesegnet: von Öl und Gas über Edelmetalle bis hin zu vielen Industriemetallen. (Einzige bedeutende Ausnahme: Seltene Erden.)

Europa ist hingegen, abgesehen von Öl und Gas aus Nordeuropa, sehr rohstoffarm.

Europa: Dramatische Knappheit an "Kritischen Metallen" und Rohstoffprojekten

Es gibt im rohstoffarmen Europa einfach nicht so viele Rohstoffvorkommen wie in Nordamerika. Die meisten Anleger denken hier an die Energierohstoffe und die Energieversorgung angesichts der jahrelangen und dramatisch hohen Abhängigkeit von Russland. Diese Analyse ist berechtigt. Aber noch viel dramatischer ist die Lage im Bereich der für die Volkswirtschaften ebenso dringend benötigten Kritischen Metalle.

So werden die Industriemetalle inzwischen seit dem Start der neuen geopolitischen Weltordnung genannt. Denn diese Metalle und deren gesicherter Zugang sind von kritischer Bedeutung für die Volkswirtschaften. Doch anders als bei Energierohstoffen, die zumindest in Teilen Europas in großen Mengen vorhanden sind, kann die Förderung von Kritischen Metallen in Europa nicht einfach durch mehr neue Projekte erhöht und verbessert werden.

Denn wenn die Rohstoffe einfach nicht in der Erde Europas vorhanden sind, dann kann nichts erhöht werden. Die Diskrepanz zwischen den USA und Europa in Fragen von Rohstoffvorkommen und Rohstoffprojekten bestätigt sich in der Anzahl an Rohstoffprojekten für Industriemetalle/Kritische Metalle im Explorations- und Entwicklungsstadium:

USA:

Weit über 100 Projekte für Kritische Metalle wurden in 2025 von staatlichen Behörden bearbeitet.

Rund zehn große Projekte für Kritische Metalle erhielten allein in 2025 den "Fast Track"-Status für schnellere Genehmigungen.

Die Zahl der Explorationsprojekte im frühen Entwicklungsstadium dürfte mehrere hundert Projekte umfassen. (Quelle: ChatGPT)

Europa:

In der gesamten EU gibt es aktuell klägliche 47 Projekte für Kritische Metalle, die in 2025 mit staatlichen Behörden zusammenarbeiten.

Selbst wenn man das Einzugsgebiet auf Nicht-EU-Länder in West- und Zentraleuropa erweitert, kommen nur mickrige 13 weitere Projekte hinzu! (Quelle ChatGPT)

Neue geopolitische Weltordnung kreiert seltene Kaufchance bei neuem Aktienstar!

Das rohstoffarme Europa steht bei der extrem wichtigen Frage einer gesicherten Rohstoffversorgung mit Kritischen Metallen praktisch mit leeren Händen da. Das dürfte Projekte für Kritische Metalle IN EUROPA in diesem Rohstoffzyklus zu den wirklich wertvollsten Rohstoffprojekten der Welt machen!

Denn es gibt schlicht und ergreifend nicht so viele - und dementsprechend auch nicht so viele Investmentchancen an der Börse! An den amerikanischen und kanadischen Börsen gibt es Hunderte, ja Tausende Rohstoffunternehmen mit Projekten in den USA und Kanada. Aber Bergbauwerte mit Projekten in Europa - davon gibt es nur wenige.

Erfahrene Anleger wissen, was an der Börse in einem Bullenmarkt passiert, wenn es in einem Sektor nur ein sehr begrenztes Angebot an seriös investierbaren Aktien gibt. Es ist das bekannte Bild: wenn alle durch eine Tür wollen. An der Börse wird so ein Szenario immer in der gleichen Art und Weise geregelt: über massiv ansteigenden Aktienpreise!

Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) ist eines der wenigen Bergbauunternehmen mit einem seriösen Rohstoffprojekt für Kritische Metalle IN Europa.

Nicht nur das: Das ultra-spannende Kritisches-Metall-Projekt liegt sogar IN DER EU!

Das Sisu-Projekt liegt in Finnland!

(Quelle: Grit Metals)

Besser geht es für interessierte Rohstoffanleger praktisch nicht.

Trotzdem fliegt diese Aktie aktuell noch völlig unter dem Börsenradar. Der Börsenwert beträgt aktuell nur rund 8,8 Mio. USD (voll verwässert). Das ist nichts! Damit ist Grit Metals im aktuell laufenden Rohstoff-Superzyklus noch ein winziger Nanocap - was eine gewaltige potenzielle Gewinnchance für risikobereite Anleger eröffnen könnte.

Grit Metals: Seltenes Lithiumprojekt IN Europa!

Denn der Grund für die aktuell winzige Börsenbewertung von Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) ist nicht auf negative Unternehmensentwicklungen zurückzuführen. Es liegt vielmehr an drei externen Faktoren, die sich in 2026/27 jedoch ALLE nicht nur auflösen dürften, sondern sogar zu einem VORTEIL und Rückenwind für Grit Metals wandeln könnten!

1. Grund: Seit dem Start des neuen Boommarkts für Minenaktien im Januar 2025 liegt der primäre Fokus der Börse auf den USA und Nordamerika.

2. Grund: Das Rohstoffprojekt von Grit Metals befindet sich erst in der Anfangsphase seiner Entwicklung. Deshalb kennt sprichwörtlich noch niemand dieses Projekt. Bis jetzt!

3. Grund: Lithium, das Kritische Metall von diesem Rohstoffprojekt, steht aktuell noch gar nicht im Fokus der Börse. Doch das dürfte sich in 2026 komplett ändern - und wie!

Dazu gleich alle Details. Arbeiten wir die Gründe der Reihenfolge nach ab: Tatsächlich fliegen Europa und europäische Rohstoffprojekte aktuell noch unter dem Börsenradar. Man kann von US-Präsident Trump halten, was man will, aber er führte in 2025 sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen zum Aufbau eigener Rohstoffproduktionen in den USA durch. Brüssel machten hingegen das, was die dortigen Politiker am besten können: nix …

Doch inzwischen sind die Aktien viele Bergbauunternehmen mit seriösen Projekten in Nordamerika schon stark angestiegen und oftmals nicht mehr günstig. Die Suche nach günstigen Rohstoffaktien von Unternehmen mit hoch spannenden Projekten, bei denen in diesem Jahr bedeutende und spektakuläre Dinge passieren könnten, dürfte Rohstoffanleger in 2026 nach Europa führen.

Das macht die Situation für Grit Metals und seine Aktionäre natürlich besonders spannend!

Aktie ist noch völlig unbekannt: Börsenwert von erst 8,8 Mio. USD!

Tatsächlich befindet sich das Rohstoffprojekt von Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) noch im Anfangsstadium seiner Entwicklung. Doch erfahrene Rohstoff-Investoren wissen: Das ist in Wirklichkeit gar kein Nachteil, sondern ein riesiger Vorteil für Aktionäre und interessierte zukünftige Aktionäre. Denn:

Nur dadurch ist eine so niedrige Börsenbewertung von aktuell rund 8,8 Mio. USD überhaupt möglich.

Nur dadurch hat Grit Metals seine wichtigste Unternehmensentwicklung noch komplett VOR sich.

Nur dadurch können risikobereite Anleger JETZT im Anfangsstadium einer potenziellen europäischen Erfolgsgeschichte im Rohstoffsektor einsteigen. BEVOR sie richtig los geht!

Noch mal - denn dieser Fakt ist ebenso selten an der Börse wie bedeutend: Die Aktie von Grit Metals könnte jetzt die Chance bieten, bei einem der spektakulärsten und wichtigsten Rohstoffprojekte IN EUROPA einzusteigen - BEVOR dort die spannende Bohrphase startet!

Die Betonung muss hier auf den Worten "IN EUROPA" liegen!

Das macht dieses Rohstoffprojekt und damit die Aktie von Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) so interessant. Kein Rohstoffsektor dürfte für Europa eine höhere Priorität haben als die Kritischen Metalle. Denn Europa hat zumindest Energierohstoffe. Bei den Metallen sieht die Situation aber wirklich zutreffend "kritisch" aus. Und das Wort "kritisch" dürfte bei Beschreibung der wahren Lage sogar noch eine Untertreibung sein!

Für Europa war 2022 ein historischer Wendepunkt in seiner Energiepolitik (da ist das Wort "historisch" wieder). Doch es ist auch der historische Wendepunkt für die Rohstoffpolitik und für wichtige Rohstoffprojekte in Europa!

Dass man sich nicht mehr auf Russland verlassen kann, ist seit 2022 klar.

Doch in 2026 zeigt sich, dass man sich vielleicht auch nicht mehr auf die USA verlassen kann!

Genau wie mit der Energieversorgung kann sich Europa einen derartigen Unsicherheits-, ja gar Risikofaktor bei den kritischen Metallen wie Lithium einfach nicht leisten. Neben dem Aufbau einer eigenen, unabhängigen Energieversorgung, die so weit wie möglich in Europa selbst liegt, muss Europa ebenso die wenigen eigenen Rohstoffprojekte für Kritische Metalle entwickeln! So schnell wie möglich! Die Betonung liegt auf den Worten "muss" und "schnell".

Geld spielt in diesem Fall absolut keine Rolle. Genehmigungen auch nicht. Was zum Aufbau eigener Rohstoffprojekte für Kritische Metalle benötigt wird - es wird den vollen politischen Rückenwind aus Brüssel und den Hauptstädten der europäischen Länder erhalten. Egal wie sich die Wirtschaften entwickeln. Wie sich die Inflation entwickelt. Oder was Trump wieder für eine Chaos-Außenpolitik fährt - oder sogar gerade deswegen.

Für die gesicherte Energieversorgung UND die bestmögliche Versorgung mit Kritischen Metallen werden die europäischen Länder den in Europa aktiven Bergbauunternehmen alle nötigen finanziellen Mittel und allen nötigen politischen Rückenwind zur Verfügung stellen. Denn:

Hier geht es um nichts Geringeres als um die Zukunft Europas!

Neben der militärischen Aufrüstung Europas hat eine gesicherte Energieversorgung einhergehend mit dem maximal möglichen Aufbau einer eigenen Produktion von Kritischen Metallen die mit Abstand allerhöchste politische Priorität für Europa. Erfahrene Börsianer erkennen sofort: Das ist wirklich eine historische Investmentchance.

Vor allem in Kombination mit einem Microcap-Unternehmen wie Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022), das aktuell erst eine winzige Börsenbewertung von nur rund 8,8 Mio. USD besitzt. Durch diese ultra-seltene Kombination könnte sich direkt hier in Europa - vor unserer Haustür - eine der spannendsten Börsenchancen 2026 für potenziell spektakuläre Aktiengewinne eröffnen.

Zu dem wirklich ultra-spannenden Projekt von Grit Metals gleich mehr. Kommen wir zuerst zu dem dritten Grund: dem Kritischen Metall Lithium. Die wichtigen Hintergrundinformationen zu Lithium - dem Kritischen Metall des Projekts - und dem neuen Lithium-Bullenmarkt sorgen für das ultra-spannende Gewinnpotenzial der Aktie von Grit Metals.

Bei den Kritischen Metallen ist Kupfer natürlich in aller Munde. Noch mehr sogar die Seltenen Erden - aufgrund der China-USA-Spannungen und der dominanten Marktstellung von China bei Seltenen Erden. Doch ein Kritisches Metall fliegt noch unter dem Börsenradar. Die Betonung liegt allerdings auf dem Wort "noch"!

Denn die Trendwende beim "weißen Gold" - wie Lithium in Rohstoff-Fachkreisen auch genannt wird - ist bereits gestartet!

Doch aufgrund des Kollaps der Lithiumpreise 2023 bis 2025 hat noch niemand Lithium wieder auf dem Schirm. Genau das ist Ihre Chance!

Chart: Lithiumpreis in den letzten 5 Jahren

(Quelle: Trading Economics)

Denn wenn Sie sich den Chart von Lithium anschauen, dann erkennen Sie sofort:

Der Abwärtstrend von Lithium ist vorbei!

Der Turnaround des Lithiumpreises wurde in 2025 erfolgreich vollzogen!

Lithium hat einen neuen Aufwärtstrend gestartet!

DER NEUE LITHIUM-BOOM IST ANGELAUFEN!

Der neue Lithium-Boom ist gestartet!

Wenn Sie 2021 bis 2023 schon an der Börse aktiv waren, dann wissen Sie, was das bedeuten kann: gigantische Rallyes bei den Lithiumaktien!

Der entscheidende Punkt: Der Rohstoff Lithium kann nicht an den Börsen gehandelt werden. Also müssen ALLE interessierten Anleger, die in Lithium investieren wollen, die gleichen Aktien der gleichen, kleinen Gruppe von Lithiumaktien kaufen. Es gibt einfach keine Alternative. Und wenn alle Börsianer durch eine Tür wollen …

Nun werden Sie sicherlich sagen: Moment mal, genau dieser Vergleich wurde doch anfangs schon mal gebracht. Als es um die strikt begrenzte Anzahl von Rohstoffprojekten in Europa ging. Genau! Das ist genau die ultra-seltene Situation bei Grit Metals, welche diese Aktie so explosiv machen könnte:

Wir haben hier gleich 2x den explosiven Verknappungseffekt!

Durch die geringe Anzahl an Rohstoffprojekten für Kritische Metalle in Europa - und bei Lithium ist die Situation sogar noch dramatischer. Durch die geringe Anzahl an Lithiumaktien - und bei Lithiumaktien mit Fokus auf Projekte in Europa wird die Zahl sogar noch kleiner!

Was dieser doppelte Verknappungseffekt für eine winzige Aktie wie Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) bedeuten kann, weiß jeder erfahrene Börsianer.

Grit Metals-Aktie: Profiteur von potenziellem doppeltem Verknappungseffekt!

Grit Metals ist jetzt genau mit dem richtigen Rohstoffprojekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nämlich dem Ort, der Rohstoffprojekte für Kritische Metalle dringender braucht als irgendeine andere Region der Welt: Europa. Nicht nur das: Diese Projekte müssen so schnell wie möglich entwickelt werden!

Jetzt wird es für Aktionäre von Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) richtig spannend: Denn der winzige Explorer Grit Metals besitzt ein Gebiet namens Sisu-Projekte mitten in dem AM WEITESTENTWICKELTEN Lithiumprojekte in Europa!

Nicht nur das. Es kommt noch spektakulärer! Viel spektakulärer!

(Quelle: Grit Metals)

Denn dieses große und für Europa aufgrund des fortgeschrittenen Entwicklungsstadiums fraglos extrem wichtige Lithiumprojekt besteht aus zwei Teilen. Wie Sie in dieser Grafik sehen: Die grauen Teile mit der schwarzen Umrandung gehören zum Sisu-Projekt von Grit Metals. Doch jetzt kommt es:

Die roten Teile des direkt benachbarten Keliber-Projekts sind der zweite Teil des großen Lithiumprojekts. Dieses Keliber-Projekt wird von niemand Geringerem als dem südafrikanischen Rohstoff-Titan Sibanye Stillwater entwickelt! Sibanye Stillwater ist mit einem Börsenwert von rund 10 Mrd. USD einer der großen Blue Chips im Rohstoffsektor.

Achten Sie auf die grünen Vierecke in dem Keliber-Projekt. Dies sind die von Sibanye gefundenen Lithiumvorkommen. Sie sehen die dort eingetragenen Ergebnisse der Bohrergebnisse. Zur besseren Einschätzung: Alles über 0,50% Lithium gilt bei der dortigen Geologie von pegmatitischem Hartgestein als überdurchschnittlich hervorragend. Sibanye kann jede Menge dieser Treffer vorweisen!

Sibanye Stillwater ist vor allem bekannt für Produktion von Platin, Palladium und PMG-Metallen. Doch nun ist man mit dem Keliber-Projekt groß in den europäischen Lithiumsektor eingestiegen. Allein bei diesem Fakt müssen bei jedem klugen und weitsichtigen Anleger die Alarmsirenen angehen - im positivsten Sinne!

Sibanye Stillwater entwickelt riesiges Lithiumprojekt direkt neben Grit Metals!

Das Management des Rohstoff-Riesen Sibanye Stillwater hat die Zeichen der Zeit wirklich genau richtig erkannt hat. Nicht nur das: Man hat dort auch erkannt, in welcher Region das größte Defizit für Lithium liegt und weshalb dortige Projekte besonders wertvoll werden dürften: Europa!

Es wundert nicht, das Sibanye die Entwicklung seines Keliber-Projekts in den vergangenen Jahren unter absolutem Hochdruck vorangetrieben hat. Mit riesigen Investitionen, die aber auch zu riesigen Erfolgen geführt haben:

Die Exploration förderte Lithiumvorkommen mit herausragend hohen Lithium-Gehalten zutage!

Sibanye hat daraufhin Hunderte Millionen Euro in das Projekt investiert: für den Aufbau des Projekts. Für den Aufbau von zwei Verarbeitungsanlagen und für den Aufbau benötigter Infrastruktur für eine Supply Chain für Lithium in Finnland!

Das Großprojekt hat inzwischen einen Investitionswert von 600 Mio. USD. Solche Summen investiert auch ein Riese wie Sibanye nur, wenn man ein wirklich großes Projekt aufbaut!

Sibanye hat die Explorationsphase längst erfolgreich abgeschlossen. Zum Ende des Explorationsprogramms konnte man die Lithium-Ressource noch mal von 10 Mio. Pfund auf jetzt 20 Mio. Pund verdoppeln. Sibanye führt zwar weitere Probebohrungen durch. Aber dabei geht es jetzt nur noch um Ressourcenvergrößerungen.

Sibanye hat schon genug Lithiumvorkommen gefunden, um dieses Projekt in Produktion zu bringen. Dies bestätigte Grit Metals-CEO Jeremy Poirier: "Die bauen diese Mine!" Ein Grund für den schnellen Bau der Mine und auch von zwei Verarbeitungsanlagen: Die dortigen Lithiumvorkommen in pegmatitischen Hartgestein sind sehr oberflächennah. Hier kann man schnell in Produktion gehen!

Keliber-Projekt: Das am weitesten fortgeschrittene Lithiumprojekt in Europa

Tatsächlich beginnen die Lithiumvorkommen schon rund 50 Meter unter der Erdoberfläche und reichen dann bis rund 150 Meter in die Tiefe. Das ist erfreulich oberflächennah - und es könnte sehr erfreulich für Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) sein. Denn da das Keliber-Projekt und das Sisu-Projekt direkt aneinandergrenzen, dürfte das Sisu-Projekt von Grit Metals die gleiche oder zumindest eine sehr ähnliche geologische Struktur aufweisen wie das Keliber-Projekt.

Jetzt aufgepasst:

Die Entwicklung des Keliber-Projekts wurde so schnell so erfolgreich umgesetzt, dass der Produktionsstart für das Keliber-Projekt im ersten Halbjahr 2026 erwartet wird!

Genau: In den kommenden Monaten, ja vielleicht sogar schon Wochen, wird die Produktion im Keliber-Projekt durch Sibanye starten. Die Ziele: eine Produktion von 15.000 Tonnen an Lithiumhydroxid (LiOH) mit Batterie-Qualitätsgraden pro Jahr. Für Kosten von rund 6.750 USD pro Tonne. Über lange 16 Jahre Minenleben.

Deshalb tickt die Uhr für interessierte Anleger von Grit Metals. Denn wenn der Rohstoff-Titan Sibanye Stillwater (Börsenwert 10 Mrd. USD) mit der Produktion startet, wird dieses Projekt blitzschnell vom entlegenen Finnland ins Rampenlicht der Börsen in Frankfurt, London, New York und Toronto rücken.

Dann werden sich die cleveren Rohstoff-Investoren sehr schnell fragen: Wer entwickelt eigentlich die grauen Gebiete um das Keliber-Projekt? Das führt sie dann ebenso schnell zu Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) und seinem Börsenwert von rund 8,8 Mio. USD - nicht mal 0,1% der Börsenbewertung von Sibanye Stillwater.

Sisu-Projekt von Grit Metals grenzt DIREKT an Keliber-Projekt von Sibanye Stillwater

Das Keliber-Projekt in Finnland ist laut Grit Metals-CEO Jeremy Poirier "die einzige Lithiummine, die ich in Europa kenne, die aktuell gebaut wird". Der Druck aus Brüssel für eine europäische Lithiumproduktion ist hoch. Denn Europa will eigene Produktionsstätten und komplette Lieferketten für Lithium-Batterien aufbauen.

Dabei geht es um weit mehr als den Betrieb von E-Autos. Es geht um den für Europa wichtigen Bereich der Energiespeicherung. Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) könnte also genau einen der entscheidenden Schlüsselrohstoffe besitzen, den Europa dringend für eine gesicherte Energieversorgung braucht!

Der riesige Entwicklungserfolg von Sibanye Stillwater in dem direkt benachbarten Keliber-Projekt ist einer der entscheidenden drei Gründe, welche das Lithiumprojekt Sisu von Grit Metals so spannend machen! Große Teile des Sisu-Projekts von Grit Metals grenzen direkt an das Keliber-Projekt von Sibanye.

Die Betonung liegt auf dem Wort "direkt"!

Diese Teile des Sisu-Projekts sind nicht 20 km vom Keliber-Projekt entfernt. Nicht mal 10 km - was in geologischen Dimensionen überhaupt keine Distanzen sind. Nein, wie Sie in der folgenden Grafik sehen, liegen große Teile beider Projekte direkt nebeneinander!

Grafik: Das Sisu-Projekt und das Keliber-Projekt liegen direkt nebeneinander

(Quelle: Grit Metals)

2026 wird das spannendste Jahr in der Firmengeschichte von Grit Metals

Garantiert dies, dass im Sisu-Projekt ähnlich bedeutend hohe Lithiumvorkommen liegen? Natürlich nicht. Aber viele Geologen würden Ihnen angesichts der nachgewiesenen Lithium-Funde von Sibanye, dem Erfolg des Keliber-Projekts und der DIREKTEN NACHBARSCHAFT zum Sisu-Projekt sagen: "Die Chancen stehen überdurchschnittlich hoch."

Neben dem spektakulären Entwicklungserfolg des direkten Nachbarprojekts Keliber ist die ultra-niedrige Börsenbewertung von lediglich rund 8,8 Mio. USD für Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) natürlich der zweite Grund, der die Aktie von Grit Metals jetzt so spannend macht.

Diese niedrige Börsenbewertung von Grit Metals macht Sinn in einem Vakuum, welches nur das Sisu-Lithiumprojekt und dessen Entwicklungsstand betrachtet. Denn das Sisu-Projekt ist ja (noch) ein reines Grassroots-Projekt, auf dem bisher noch gar keine Explorationen durchgeführt wurden. Aber es gibt 2 entscheidende Unterschiede zu den zahlreichen anderen Grassroots-Projekten rund um den Globus:

Das Sisu-Projekt liegt nicht irgendwo alleinstehend in den Weiten Finnlands. Es liegt DIREKT NEBEN dem ultra-erfolgreichen Keliber-Projekt - und wir wissen um die großen, bereits nachgewiesenen Lithiumvorkommen auf dem Keliber-Projekt. Grit Metals wird auf dem Sisu-Projekt IN 2026 SEIN ERSTES BOHRPROGRAMM STARTEN!

Das erste Bohrprogramm auf dem Sisu-Projekt startet in wenigen Wochen!

Die Zeiten des Grassroots-Status für das bisher noch unexplorierte Sisu-Projekt sind fast vorbei.

DER COUNTDOWN FÜR DEN START DES EXPLORATIONPROGRAMMS IST GESTARTET!



Das erste Bohrprogrammprogramm auf dem Sisu-Projekt soll laut dem Management von Grit Metals bereits Mitte März starten! Das ist in wenigen Wochen!

Allein dieser Start des ersten Bohrprojekts auf dem Sisu-Lithiumprojekt könnte bei erfolgreichen Bohrungen bereits die Chance auf Kursgewinne in der Aktie von Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) erschaffen. Denn bisher hat Grit Metals auf der Bohrseite NOCH nichts vorzuweisen - weil es noch gar keine Exploration gab! Deshalb wird die Aktie aktuell noch so niedrig bewertet.

Wenn man mit seinem ersten Bohrprogramm mit Start Mitte März erfolgreiche Treffer hat, dann steigt Grit Metals bereits in wenigen Monaten in eine komplett andere Liga der Bergbauunternehmen auf - und das könnte dann direkt zu einer Neubewertung der Aktie von Grit Metals führen.

Die Ergebnisse der ersten Probebohrungen erwartet das Management von Grit Metals dann für Mai und Juni. Damit dürften sich Aktionären des (noch) winzigen Lithium-Explorers im ersten Halbjahr 2026 gleich zwei waschechte "Gamechanger"-Nachrichten eröffnen!

Der Start des ersten Bohrprogramms Mitte März - also in wenigen Wochen! Die Bekanntgabe der Ergebnisse des Bohrprogramms im Mai/Juni!

Der Titel "Gamechanger" ist für diese Nachrichten nicht übertrieben. Denn im Erfolgsfall sitzt Grit Metals plötzlich auf einem potenziellen Lithiumprojekt mit erfolgreichen Explorationsdaten. Mitten in Europa! In direkter Nachbarschaft zu dem ultra-erfolgreichen neuen Lithiumprojekt von Sibanye Stillwater.

Start des Bohrprogramms für Mitte März erwartet

Die Chancen auf einen Erfolg des ersten Bohrprogramms dürften viel besser stehen als bei vermutlich 90% aller neuen Grassroots-Gebiete. Das Geologen-Team von Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) hat für das Bohrprogramm auf dem Sisu-Projekt (rot in der Karte) bereits 11 Zielzone definiert.

(Quelle: Grit Metals)

Dafür hat sich Grit Metals sehr viel Zeit genommen: In umfangreichen geologischen Oberflächenanalysen wurden in den letzten 3 Jahren gezielt diese 11 Zielzonen definiert. Sie sehen die gelben Punkte in dem roten Sisu-Gebiet. Dies sind alles Bereiche, wo das Geologenteam von Grit Metals Lithiumvorkommen von über 0,50% vermutet! Grit Metals investierte rund 4,0 Mio. CAD in diese sehr umfangreiche Oberflächenanalyse. Nun ist die Zeit da, dass diese lange Arbeit belohnt werden könnte.

Jetzt - im März 2026 - ist endlich der Zeitpunkt gekommen, um die Ernte dieser jahrelangen Saat mit dem Start des ersten Exploraprogramms auf dem Sisu-Lithiumprojekt einzufahren!

Alle Genehmigungen sind vorhanden. Auf der behördlichen Seite stehen die Ampeln also auf Grün - absolut verständlich bei dem Rohstoff-Engpässen in Europa. Grit Metals will in seinem ersten Bohrprogramm gleich 30 Probebohrungen durchführen - das ist eine ungewöhnlich hohe und für Aktionäre natürlich hoch erfreuliche Anzahl. Denn je mehr Bohrlöcher, desto höher natürlich die Chancen auf erfolgreiche Treffer.

Die Bohrlöcher sollen bis zu einer Tiefe von rund 150 Metern reichen. Das ist nicht tief - und ein guter Hinweis darauf, dass die Lithium- Vorkommen in dem pegmatitischen Hartgestein erfreulich oberflächennah vermutet werden. Dadurch sollen die Kosten für das gesamte Auftakt-Bohrprogramm nur bei attraktiv niedrigen 800.000 CAD liegen.

Das ist sehr wenig und könnte die Möglichkeit eröffnen, im Erfolgsfall ungewöhnlich schnell ein zweites Bohrprogramm nachzulegen. Denn Probebohrungen können in Finnland auch im Herbst und in der Frühphase des Winters durchgeführt werden. Doch das ist zum aktuellen Zeitpunkt nur eine These von uns. Die Rahmenbedingungen dafür wären aber gegeben.

Dies bestätigte CEO Jeremy Poirier:

Ein zweites Bohrprogramm wäre im November/Dezember möglich.

Das bedeutet: Bei einem erfolgreichen Auftakt-Bohrprogramm könnte Grit Metals in 2026 einen weiteren Überraschungs-Knaller für die Börse ausspielen, den Börsianer aktuell noch überhaupt nicht auf dem Radar, geschweige denn im Aktienkurs eingepreist haben.

Insider und Management halten rund 10%

Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) sucht in seinem Bohrprogramm gezielt nach Lithium-Vorkommen von 0,5% oder besser. Das läge deutlich über dem weltweiten Durchschnitt für Lithiumprojekte und würde fraglos für Aufsehen im Lithiummarkt und an der Börse sorgen.

Doch basierend auf den Explorationsergebnissen von Sibanye auf dem Keliber-Projekt könnten die Vorkommen vielleicht sogar doppelt so hoch sein. Wie Sie in der Grafik sehen, hat Sibanye zahlreiche Lithiumvorkommen von 1,0% und mehr gefunden. Die besten Bohrergebnisse brachten sogar Lithiumvorkommen von fast 2,0% zutage.

Das Sisu-Projekt könnte also sogar noch gewaltiges Upside-Potenzial bezüglich der Lithiumgehalte haben. Bei all diesen Fakten und positiven Aussichten verwundert es nicht, dass Insider und Management rund 10% an Grit Metals halten. Das wollen wir sehen. Wir wollen einen hohen Anteil an Insidern. Wir wollen, dass das Management eigenes Vermögen in dem Unternehmen hat. Denn dann sind wirklich alle Seiten an einem maximalen Erfolg des Unternehmens interessiert.

Das Management wird aufgrund des hohen Eigeninteresses alles für den Erfolg von Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) geben. So soll es sein. Das zeigt sich beispielsweise in der Bilanz: Aktuell hat Grit Metals rund 2,0 Mio. CAD auf dem Konto (rund 1,5 Mio. USD). Das ist viel für ein so kleines Unternehmen (Börsenwert: rund 8,8 Mio. USD). Zudem ist Grit Metals komplett schuldenfrei.

Grit Metals-Aktionären steht ein ultra-spannendes 1. Halbjahr 2026 bevor!

Risikobereite Anleger findet also GENAU JETZT eine selten spannende Situation bei Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) vor:

Mit einer winzigen Börsenbewertung von aktuell nur rund 8,8 Mio. USD ist Grit Metals klein genug, um sich von der allgemeinen Börsenentwicklung abzukoppeln und selbst autark vom Gesamtmarkt deutlich anzusteigen, wenn die fundamentalen Nachrichten gut oder sehr gut sind.

Allein für das 1. Halbjahr 2026 - also die kommenden 4 Monate - dürften gleich zwei echte "Gamechanger"-Entwicklungen bei Grit Metals bevorstehen. Zwei Entwicklungen, die das Unternehmen und potenziell die Börsenbewertung grundlegend und für immer verändern könnten. Es sind:

Start des ersten Bohrprogramms im März

Ergebnisse dieses Bohrprogramms, die für Mai/Juni erwartet werden

Und als Bonus zusätzlich dazu:

Jegliche guten Nachrichten von Sibanye Stillwater über den Produktionsstart des benachbarten Keliber-Projekts

Die Aussicht auf ein zweites Bohrprogramm auf dem Sisu-Projekt im November/Dezember 2026, falls das erste Bohrprogramm erfolgreich ist

(Quelle: Grit Metals)

Natürlich sollte niemand sein gesamtes Vermögen in ultra-spekulative Investments stecken. Nicht mal einen Großteil. Aber: Wenn risikobereite Anleger in ihren Depots einen Gewinnturbo einbauen wollen, dann kann man auch spekulative Investments wie Grit Metals (WKN: A40SG5, ISIN: CA39868L1022) beimischen. Denn die Gewinnpotenziale können besonders bei so kleinen Junior-Explorern vor dem Start der ersten Probebohrungen im Erfolgsfall gigantisch sein.

Besuchen Sie auch die Webseite von GRIT Metals Corp. oder schauen Sie in die Sedar+ Filings, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Mit spekulativen Grüßen

Ihre Mining-Investor Redaktion

