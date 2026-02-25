Der DAX ist am Dienstag am Versuch, die 25.000er-Marke wieder zu überwinden, gescheitert. Er verabschiedete sich wenige Punkte im Minus bei 24.986,25 Zählern aus dem Handel. Etwas über dieser Marke dürfte er aber in den Mittwoch starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 25.034 Zähler.Nach dem Deal zwischen AMD und Meta, der am Dienstag die News bestimmte, rücken am heutigen Mittwoch insbesondere einige Quartalszahlen in den Fokus. Es berichten unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär