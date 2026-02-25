© Foto: Arne Dedert/dpaEin starkes Schlussquartal treibt Fresenius zu soliden Jahreszahlen und höherer Dividende, doch die Aktie reagiert mit Verlusten.Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im Geschäftsjahr 2025 seine eigenen Ziele erreicht und stellt die Weichen für weiteres profitables Wachstum. Nach einem dynamischen vierten Quartal kündigte der DAX-Konzern eine höhere Dividende an und bestätigte für das laufende Jahr ambitionierte Wachstumsziele. Ziele erreicht, Margendruck bleibt moderat Fresenius steigerte den Konzernumsatz im vergangenen Jahr organisch um 7 Prozent auf 22,55 Milliarden Euro. Damit lag das Unternehmen leicht über den Markterwartungen von 22,5 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kletterte …Den vollständigen Artikel lesen
