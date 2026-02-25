Washington - Der innenpolitisch zuletzt unter Druck geratene US-Präsident Donald Trump hat seine rigorose Migrationspolitik und das Verhängen von Zöllen gegen Handelspartner verteidigt. «Die erste Pflicht der amerikanischen Regierung ist es, amerikanische Bürger zu schützen» - und nicht Ausländer, die sich illegal in den USA aufhielten, sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Parlamentskammern. Der 79-Jährige hielt im Kapitol in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab