Refinanzierung von Bankkredit

Die HomeToGo SE hat einen vorrangig besicherten fünfjährigen Nordic Bond (ISIN: NO0013697268) mit einem Volumen von 101 Mio. Euro bei institutionellen Investoren in- und außerhalb Europas platziert. Die variabel verzinste Anleihe (3-Monats-EURIBOR plus 7,75 % p.a., vierteljährliche Kuponzahlungen) hat einen maximalen Emissionsrahmen von bis zu 200 Mio. Euro und dient der weiteren Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Der erste Nordic Bond der Ferienhausgruppe läuft bis zum 10. März 2031.

Mit der Emission ersetzt das Unternehmen einen schnell amortisierenden Bankkredit durch ein langfristiges, flexibleres Kapitalmarktinstrument. Dadurch entfallen kurzfristige Tilgungsverpflichtungen und ...

