Mit einem auf 31 US-Dollar je Aktie erhöhten Angebot mischt Paramount den Übernahmepoker um Warner Bros. auf und bringt den Netflix-Deal ins Wanken.Die Übernahmeschlacht um Warner Bros. erreicht eine neue Stufe. Der Medienkonzern erklärte am Dienstag, dass ein aufgestocktes Angebot von Paramount Skydance über 31 US-Dollar je Aktie die Schwelle für weiterführende Gespräche erfülle - und potenziell attraktiver sein könnte als die bestehende Vereinbarung mit Netflix. Obwohl der Verwaltungsrat seine Empfehlung für den 27,75-Dollar-Deal mit Netflix nicht zurückzieht, signalisiert er erstmals offiziell Gesprächsbereitschaft gegenüber dem Rivalen. Milliarden mehr auf dem Tisch Die überarbeitete …
