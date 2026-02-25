E.on treibt den Umbau der Energieinfrastruktur mit Hochdruck voran - und profitiert bereits spürbar davon. Dank milliardenschwerer Investitionen in die Netze kletterte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vergangenen Jahr um neun Prozent auf 9,85 Milliarden Euro. Insgesamt investierte der Konzern 8,5 Milliarden Euro. Für Finanzchefin Nadia Jakobi sind die starken Ergebnisse zugleich Basis und Antrieb für weitere Milliardenprojekte. 2026 sollen die Investitionen auf 8,7 Milliarden Euro steigen.Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
