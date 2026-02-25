Anzeige / Werbung

Big Blue IBM, Fastly & Merck - Was sagen Charts UND Fundamentaldaten wirklich?

Fundamentalanalyse trifft auf Charttechnik: Im zweiten Webinar der Reihe 2026 nehmen Michael und Andreas drei spannende Aktien unter die Lupe - IBM, Fastly und Merck. Dabei zeigen die erfahrenen Marktanalysten, wie sich technische Signale mit fundamentalen Kennzahlen verbinden lassen, um Chancen und Risiken klarer einzuordnen. Ob KI-Unsicherheiten bei IBM, Bewertungsfragen bei Fastly oder die stabile Margenstruktur von Merck - die Diskussion geht bewusst über Smalltalk hinaus und beleuchtet die News hinter den Kursbewegungen. Das Ergebnis ist ein praxisnaher Blick auf Aktien, die zuletzt durch auffällige Dynamik und mediale Aufmerksamkeit in den Fokus gerückt sind.

Im moderierten Austausch diskutieren beide Experten offen, kritisch und pointiert, ob die Werte aktuell attraktive Einstiegsgelegenheiten oder eher überbewertete Risiken darstellen. Während Michael als technischer Analyst das Chartbild als Ausgangspunkt nutzt, ergänzt Andreas die fundamentale Perspektive und liefert die Hintergründe zu Geschäftsmodell, Rentabilität und Wachstumsaussichten. Das Webinar richtet sich an private und semi-professionelle Anleger, die verstehen wollen, wie Charttechnik und Fundamentaldaten zusammenspielen - verständlich erklärt, praxisnah eingeordnet und mit jahrzehntelanger Börsenerfahrung auf den Punkt gebracht.

