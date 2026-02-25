DJ GSK kauft kanadische 35Pharma für 950 Millionen US-Dollar
Von Sarah Sloat
DOW JONES--GSK hat die Übernahme des Biopharma-Unternehmens 35Pharma für 950 Millionen US-Dollar vereinbart. 35Pharma ist ein in Kanada ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien durchführt, wie der britische Arzneimittelhersteller am Mittwoch mitteilte. Die Akquisition umfasst das Therapeutikum HS235, das auf die Behandlung von kardiopulmonalen Erkrankungen abzielt.
