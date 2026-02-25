Vancouver, British Columbia - 25. Februar 2026 / IRW-Press / Noram Lithium Corp. ("Noram" oder das "Unternehmen") (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) freut sich, die Aufnahme von Molybdän in seine wichtige Liste von Nebenprodukt-Credits bekannt zu geben, die Eingang in die bevorstehende wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA") finden werden. Das Projekt verfügt aktuell über eine Reihe verschiedener Mineralien, die von den USA als kritische Rohstoffe ausgewiesen werden, wie Lithium, Molybdän, Cäsium, Rubidium und möglicherweise auch Kali.

"Eine erste firmeninterne Modellierung deutet darauf hin, dass diese wertvollen Nebenprodukt-Credits die prognostizierten Betriebskosten deutlich senken könnten", so Executive Chairman Sandy MacDougall. "Molybdän wird von der US-Regierung wegen seiner Bedeutung für die Bereiche Verteidigung, Infrastruktur, Luftfahrt und moderne Fertigung als kritischer Rohstoff ausgewiesen. Als heimische Quelle mehrerer Mineralien, die von den USA als kritisch eingestuft werden, könnte das Projekt für Bundesfördermittel sowie strategische Initiativen im Bereich der Lieferkette in Frage kommen und auch Unterstützung bei Genehmigungsverfahren haben. Dieses diversifizierte Mineralprofil trägt letztendlich zu einer erheblichen Steigerung der wirtschaftlichen und strategischen Wertschöpfung im Projekt Zeus bei."

Molybdän wird in erster Linie zur Härtung von Stahl und Hochleistungslegierungen verwendet und erhöht die Korrosions- und Hitzebeständigkeit von:

- Bauteilen für Verteidigung und Luftfahrt

- Energieinfrastruktur und Pipelines

- LNG-Anlagen

- Industriellen Fertigungssystemen

- Modernen Anlagen zur Stromerzeugung

Das weltweite Angebot an Molybdän ist strukturell begrenzt; ein Großteil davon wird als Nebenprodukt des Kupferbergbaus gefördert. Diese Dynamik kann sich hinderlich auf die rasche Angebotsausweitung auswirken und unterstreicht die langfristige industrielle Relevanz.

Das Unternehmen wird im Rahmen der laufenden metallurgischen und wirtschaftlichen Studien die Möglichkeiten der Gewinnung und den wirtschaftlichen Beitrag von Molybdän evaluieren. Die potenzielle Gewinnung dieser zusätzlichen Nebenprodukte könnte:

- die prognostizierten Kosten der Lithiumproduktion durch Umsätze aus dem Verkauf der Nebenprodukt-Credits senken

- die Einnahmequellen diversifizieren und auf die Märkte der Energiewende und der Industrie ausweiten

- die prognostizierte interne Kapitalverzinsung (IRR) und den Kapitalwert (NPV) in zukünftigen Wirtschaftsstudien verbessern

- mehr Flexibilität bei der Projektfinanzierung bringen

- die strategische Bedeutung im Rahmen der zukünftigen US-Initiativen zur Erstellung von Richtlinien für kritische Mineralien erhöhen

Als heimische Quelle mehrerer als kritisch ausgewiesener Mineralien hätte das Projekt Zeus gute Chancen, bei den Bundesprogrammen zur Unterstützung der Lieferkettenresilienz, effizienter Genehmigungsverfahren und der Erschließung kritischer Mineralien in Betracht gezogen zu werden.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Zeus im Clayton Valley in Nevada, einem aufstrebenden Lithiumzentrum in den Vereinigten Staaten. Mit dem Aufschwung der Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung will das Unternehmen zu einem der Hauptakteure bei der inländischen Lithiumversorgung werden. Das Unternehmen ist bestrebt, durch einen strategischen Kapitaleinsatz einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer und Executive Chairman

C: 778.999.2159

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten unter anderem Aussagen über die Pläne für die weitere Erschließung des Lithiumprojekts Zeus. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem die behördlichen Genehmigungsverfahren, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten und die Verfügbarkeit von Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83141Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83141&tr=1



