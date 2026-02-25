Der Montagesystemhersteller und sein Tochterunternehmen kündigen eine Erweiterung ihrer Zusammenarbeit an mit dem Ziel, Installateuren und Fachpartnern einen "integrierten Ansatz für moderne Photovoltaik-Anlagen" im privaten und gewerblichen Bereich anzubieten. Im Fokus steht dabei das Monitoring- und Steuerungstool "liveX". Mit einer vertieften Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen Renusol und BatterX nach eigenen Angaben "eine abgestimmte Systemlösung aus Montage, Speicher und intelligentem Energiemanagement" schaffen. Sie sähen darin "einen wichtigen Schritt, um Installateuren und Betreibern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
