Die EU-Sonderzölle auf E-Autos aus China treffen auch europäische Hersteller, die in China produzieren - etwa BMWs Marke Mini. Die Münchner könnten nun dem Vorbild Volkswagens folgen und mit der EU-Kommission für die Modelle Aceman und Cooper Mindestpreise anstelle der Zölle verhandeln. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Insider. Demnach "könnte die Europäische Kommission BMW schon bald erlauben, Elektroautos zu einem Mindestpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
