LONDON (dpa-AFX) - Die Aktie von Diageo ist am Mittwoch nach gesenkten Jahreszielen und einer angekündigten Dividendenkürzung auf Talfahrt gegangen. Sie büßte in London im frühen Handel bis zu sieben Prozent auf 1.744 Pence ein, womit die Gewinne der vergangenen vier Handelstage wieder ausradiert wurden.

Mit dem Rückgang am Mittwoch gerät auch die jüngste Erholung ins Wanken. Seit dem Mehrjahrestief Anfang des Jahres konnte sich der Kurs trotz des Rückschlags nach den Zahlen um mehr als zehn Prozent erholen. Im Vergleich zum Rekordhoch von 4.110 Pence Anfang 2022 sackte der Kurs aber um fast 60 Prozent ab.

Analyst Trevor Stirling von Bernstein sprach von einem schwachen ersten Geschäftshalbjahr 2025/26, in dem vor allem die Umsätze in den USA und China hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Er verwies zudem auf die gesenkten Ziele für die Nettoerlöse und das operative Ergebnis im Gesamtgeschäftsjahr.

"Die bedeutendste Kürzung betrifft jedoch die Dividendenausschüttung, die nun auf 30 bis 50 Prozent angestrebt wird, im Vergleich zu 63 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25", und damit um bis zu 50 Prozent gekürzt werden könnte./ck/zb