Der Aufsichtsrat der Wolford AG hat beschlossen, Marco Pozzo mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden des Vorstands der Wolford AG zu ernennen.



Marco Pozzo ist bereits seit dem 7. Juli 2025 Mitglied des Vorstands der Wolford AG und fungierte bisher als stellvertretender CEO. Die Dauer der bestehenden Vorstandsbestellung bleibt unverändert und endet am 7. Juli 2028.



Die Ernennung zum CEO und Vorstandsvorsitzenden durch den Aufsichtsrat erfolgt aufgrund der Leistungen von Marco Pozzo seit Beginn seiner Tätigkeit für Wolford AG. Als Vorstandsmitglied hat Marco Pozzo wesentliche Restrukturierungsmaßnahmen und Initiativen zur Stärkung des Kundenvertrauens initiiert und begleitet sowie die Umsetzung strategischer Prioritäten unterstützt.





