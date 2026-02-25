Schlüchtern (ots) -Der Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Wie wunderbar, wenn sich dieses Hochgefühl im eigenen Zuhause auf 365 Tage ausweiten lässt. Um diese Vision in die Realität zu übertragen, bündeln AIDA und Living Haus ihre Schaffenskraft und vereinen entspanntes Urlaubsflair mit solider Hausbaukompetenz.Mit AIDA reisen Menschen an schöne Orte, verbringen eine unbeschwerte Zeit und genießen das Gefühl von Freiheit. Wenn der Urlaub dann endet, beginnt der Alltag wieder und man vermisst oftmals die fröhliche Leichtigkeit. Wie wäre es, wenn das Urlaubsgefühl beim Nachhausekommen nicht enden müsste? Der Fertighausanbieter Living Haus, der für seine individuellen Ausbauhauskonzepte bekannt ist, hat hierfür eine Lösung gefunden: Gemeinsam mit AIDA Cruises wurde eine Kooperation gebildet. Sie richtet sich an Menschen, die sich ein Zuhause schaffen wollen, das Erlebnis, Individualität und Qualität auf einzigartige Weise vereint.AIDA Erlebnis-Wohnen kombiniert Urlaubsflair mit WohnkomfortWie sich das konkret umsetzen lässt, ist einfach erklärt: Jedes Living Haus kann ab sofort zum AIDA Haus werden. Dafür steht den angehenden Bauherrinnen und Bauherren das gesamte Leistungs- und Servicespektrum von Living Haus zur Verfügung. Zusätzlich können verschiedenste Grundrisse, Servicepakete und Ausbaustufen mit spannenden Zusatzoptionen ergänzt werden, die aus dem künftigen Traumhaus eine Hommage an den Urlaub auf hoher See machen. Ein Bullauge in der Haustür, Fensterrahmen in Sonnengelb oder Mittelmeerblau, eine Duschwand mit dem Lieblingsurlaubsfoto, ein Schornstein im AIDA Style, die Küche in der AIDA Restaurantoptik, das Original AIDA Fliesenprogramm: Vacay-Flair trifft im AIDA Haus auf wohliges Wohngefühl und bietet gleichzeitig maximalen Gestaltungs- und Planungsfreiraum. "Reise-Enthusiasten erhalten die Möglichkeit, ihr ganzes Haus im AIDA Style zu gestalten und profitieren dabei von den typischen Living Haus-Stärken wie exklusiven Designoptionen und individuellen Wohnkonzepten mit hohem Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch", berichtet Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Durch das maritim inspirierte Design und die AIDA typischen Details wird so aus jedem Tag zu Hause ein Stück Urlaub. Wir freuen uns sehr, unserem Kundenkreis dieses einmalige Wohnerlebnis bieten zu können."Das Beste aus zwei WeltenUnd warum ausgerechnet AIDA und Living Haus? Ganz einfach: Beide Marken bieten ihren Kunden höchste Sicherheit in Bezug auf Planung und Umsetzung und gewähren dabei viel Gestaltungsfreiheit. Folglich sind sich auch die Zielgruppen der zwei Marken ähnlich: Sie sind jung oder jung geblieben, mögen es locker und unkompliziert, leben einen individuellen Lifestyle und passen in kein Schema F. Ziel der neuen Markenkooperation ist es daher, eine emotionale Markenwelt zu schaffen, die das Urlaubsgefühl der AIDA Reisen in den Alltag der Menschen überträgt. "Ein AIDA Haus by Living Haus ist damit mehr als nur ein Haus: Es ist ein Statement und ein Lebensgefühl - inspiriert von der AIDA Welt, realisiert mit der Kompetenz von Living Haus. Es ist ein Ort der Selbstverwirklichung und täglichen Freude - mit dem AIDA Spirit als Mitbewohner.", erzählt Peter Hofmann weiter.Love Brands werden von ihrer Zielgruppe geliebt und verehrt. So statten AIDA Fans ihr Zuhause bereits mit der AIDA Matratze, dem AIDA Besteck oder dem AIDA Handtuchset aus. Wenn sich, wie in diesem Fall, zwei Love Brands ineinander verlieben, kommen Kundinnen und Kunden in den Genuss des Besten aus zwei Welten: Hausbau und Urlaubserlebnis vereinen sich zu einem Gesamtpaket, das die schönste Zeit des Jahres in das eigene Zuhause transportiert und dort jeden Tag erlebbar macht. Mit einem AIDA Haus schaffen sich künftige Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ihren eigenen, ganz persönlichen Ort, an dem sie jeden Tag das Gefühl von Freiheit, Sonne und Meer zelebrieren können. 