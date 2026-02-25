Alle Fotos und Videoaufnahmen der 15-jährigen Jubiläumsausgabe der Engadin Art Talks sind nun online verfügbar. Die diesjährigen Beiträge erstreckten sich erneut über verschiedene Disziplinen, Generationen und Lebensrealitäten. Zu den Teilnehmern gehörte Otobong Nkanga, die ihre Präsentation mit einer rituellen Geste zu Ehren des verstorbenen Koyo Kouoh eröffnete und Kunst als einen Raum der Verbindung über Zeit, Körper und Welten hinweg darstellte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab