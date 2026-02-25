In den vergangenen Jahren war das Segment privater Dachanlagen ein zentraler Wachstumstreiber des europäischen Photovoltaik-Marktes. Aufdachanlagen in den Kernmärkten trugen dazu bei, Produktionskapazitäten aufzunehmen, die Verbraucherakzeptanz zu beschleunigen und Solarenergie als gängige Haushaltsinvestition zu etablieren. In Phasen erhöhter Marktunsicherheit stabilisierte die Nachfrage im Heimsegment wiederholt den Gesamtmarkt und setzte positive Impulse für die gesamte Photovoltaik-Wertschöpfungskette. […]In den vergangenen Jahren war das Segment privater Dachanlagen ein zentraler Wachstumstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland