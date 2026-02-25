München (ots) -Was braucht es wirklich, um Realitystar zu werden? Drama oder Disziplin? Charisma oder eine messerscharfe Zunge? In der neuen Reality-Show "Die Realitystar Academy" suchen Joyn und Reality-Queen Désirée Nick die neue Reality-Elite von morgen - ab Donnerstag, 16. April, kostenlos auf Joyn.18 Studierende betreten die wohl härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos: Die Realitystar Academy. Wer nicht performt wird von Direktorin Désirée Nick der Akademie verwiesen. Auf dem Stundenplan stehen die Fächer Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde - unterrichtet von bekannten Reality-Gesichtern. In den Prüfungen zählt kein leeres Drama, sondern echte Reality-Fähigkeiten. Hier entscheidet sich, wer Reality nur spielt und wer sie kann. Jede Aufgabe zählt, denn wer nicht performt erhält den blauen Brief und steht auf der Abschussliste. Die letzte Entscheidung trifft Direktorin Désirée Nick. Wer sich durchsetzt, besteht nicht nur die Ausbildung, sondern sichert sich die Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Für wen heißt es "Sechs setzen" und wer performt? Wer kann sich durchsetzen? Und wer hat die Personality für Reality?Direktorin Désirée Nick über die Academy: "Eine akademische Ausbildung zum Realitystar ist lange überfällig. Wer in diesem Metier bestehen will, braucht ein solides Fundament, Attitude und Talent. Wir suchen keine Eintagsfliegen, sondern Persönlichkeiten mit Substanz, ungeschliffene Talente, aus denen funkelnde Diamanten werden können."Das gesamte Interview mit Désirée Nick, sowie weiteres Presse- und Bildmaterial finden Sie in unserer Presselounge (https://www.picdrop.com/joyn/dierealitystaracademy)."Die Realitystar Academy" wird von Madame Zheng im Auftrag von Joyn produziert."Die Realitystar Academy", ab Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa Hollmannluisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesIsabella.toennes@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6223518