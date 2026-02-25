Zürich - An der ETH Zürich wurden im Jahr 2025 mehr Neugründungen registriert als je zuvor. Neu wird zwischen ETH-Spin-off- und ETH-Startup-Unternehmen unterschieden. Für letztere gibt es ein neues Startup-Förderprogramm. Die ETH Zürich hat 2025 insgesamt 46 neu gegründete Unternehmen anerkannt, im Vergleich zu 37 ETH Spin-offs im Jahr davor. Zudem wurden neue Regelungen für die Ausgründung von Unternehmen in Kraft gesetzt. Neben dem bekannten «ETH-Spin-off»-Label ...Den vollständigen Artikel lesen ...
