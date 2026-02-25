Zürich - Der Laufschuhhersteller On hat eine Produktionsstätte für seine LightSpray-Technologie in Südkorea eröffnet. Dank der neuen Anlage mit 32 Robotern soll die globale Produktionskapazität der Technologie im Jahr 2026 um das 30-Fache erhöht werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Bereits im Juli 2025 hatte On eine erste LightSpray-Fabrik in Zürich mit vier Robotern in Betrieb genommen. Mit der Expansion werde die Skalierung der automatisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
