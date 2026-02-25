Zürich - Ein wichtiger Indikator für die Schweizer Konjunktur hat es im Februar zurück in den positiven Bereich geschafft. Im Vormonat hatte die Grönlandkrise vorübergehend belastet. Der sogenannte UBS-CFA-Indikator stieg im Februar auf +9,8 von -4,7 Punkten im Januar, wie die Grossbank UBS am Mittwoch mitteilte. Sie erstellt den Indikator, der auf einer Umfrage unter Experten basiert, zusammen mit der CFA Society Switzerland jeden Monat. Der Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
