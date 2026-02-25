Der Deutsche Telekom-Aktie bewegt sich seit Mitte Januar langsam, aber kontinuierlich nach oben. Aktuell notiert sie bei rund 33,30 €. Welchen Einfluss auf die künftige Kursentwicklung könnten die neuen Geschäftszahlen haben, die am morgigen Donnerstag präsentiert werden? Ein zäher Widerstand Seit Anfang der Woche pendelt die Aktie der Deutschen Telekom charttechnisch um einen zähen Widerstand herum, der sich bei 33,36 € befindet. Immer wieder wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de