Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Am Mittwoch verliert sie aktuell -4,5% und steht bei rund 194 €. Damit liegt sie wieder ein gutes Stück unter dem Allzeithoch von 240 € Ende Januar. Lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg? Rekordertrag erzielt Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 sind von einer höheren Ertragskraft geprägt. Hier machte sich die strenge Kostendisziplin bemerkbar. Laut Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de