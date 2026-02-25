Die Aktie von Novo Nordisk ist am Montag dieser Woche erneut massiv unter Druck geraten. Grund waren enttäuschende Studienergebnisse beim Hoffnungsträger CagriSema. Analysten senkten daraufhin ihre Kursziele. Am Dienstag konnte sich die Aktie dann kurzzeitig stabilisieren. Ein neuer Preisvorstoß von Novo Nordisk stützte. Am heutigen Mittwoch geht es aber bereits wieder abwärts. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick über die jüngsten Entwicklungen und verrät, wie weit die Aktie noch fallen kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
