FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.02.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 322 (325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 730 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2250 (2550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CERILLION PRICE TARGET TO 2200 (2125) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 232 (205) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 710 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3400 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SEVERN TRENT TO 'HOLD' (BUY) - KEPLER CHEUVREUX CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' (BUY) - RBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 225 (215) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (HOLD) - FW 4300 (2900) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS STANDARD CHARTERED TO 'SELL' (H) - PRICE TARGET 1490 (1500) PENCE - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4320 (4360) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
