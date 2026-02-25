Verlassen, schikaniert und ganz auf sich allein gestellt, fand Punch ausgerechnet in einem IKEA-Orang-Utan-Plüschtier einen treuen Freund - und eroberte damit die Herzen des Internets. Mit seinem Orang-Utan Kuscheltier ist der kleine Affe Punch viral gegangen. Der sechs Monate alte japanische Makake lebt im Ichikawa City Zoo vor den Toren Tokios. Die Videos von Punch wurden mehrere zehn Millionen Mal angeschaut, einige haben die 30-Millionen-Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
