Die Zollerlassungen in den USA bieten einen inkrementellen Unterstützungseffekt für die Draegerwerk, jedoch wird der Nutzen voraussichtlich schrittweise erfolgen. Während bestimmte Zölle aufgehoben wurden, bleiben vorübergehende Zollmaßnahmen für etwa 150 Tage in Kraft, was den positiven Einfluss im Jahr 2026 einschränkt. Ein breiterer Rückenwind für die Margen wird daher ab 2027 erwartet. Das Management prognostiziert ein Umsatzwachstum von 1-5% im Jahresvergleich und eine EBIT-Marge von 5,0-7,5% im Geschäftsjahr 2026, was mit unseren Erwartungen übereinstimmt. Nach einem starken Geschäftsjahr 2025 ist die Aktie auf über 90,00 EUR (+31% seit Jahresbeginn) gestiegen, was weitgehend die verbesserte Ertragsqualität einpreist. Wir erhöhen unser Kursziel auf 97,00 EUR, stufen die Aktie jedoch auf HALTEN herab, da die Bewertung nun insgesamt fair erscheint. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research