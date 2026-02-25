Der deutsche Mittelstand sitzt auf Milliardenbeträgen ungenutzter Liquidität. Einem Medienbericht zufolge parken viele kleine und mittlere Unternehmen erhebliche Geldsummen unkoordiniert auf verschiedenen Konten - sogenanntes "Lazy Cash".
Das Problem: Es fehlt an Transparenz über verfügbare Mittel, durch veralterte Strukturen in der Finanzabteilung. Dadurch wird das Kapital weder strategisch investiert noch zur Optimierung des Working Capitals eingesetzt wird. Gerade in Zeiten hoher Zinsen und schwierigerer Finanzierungsbedingungen wiegt diese Ineffizienz schwer. Laut einer Analyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
