Die Regierungskoalition hat Eckpunkte für das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) vorgelegt. Das neue Gesetz soll das bisherige Gebäudeenergiegesetz (GEG) aus der Merkel-Ära ablösen. Geplant ist etwa, die Pflicht für eine 65%-Erneuerbare-Energie-Anteil für neue Heizungen abzuschaffen. Die Bürger:innen können weiterhin fossile Öl- und Gasheizungen installieren. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) begrüßt die Pläne. "Die Richtung stimmt",
