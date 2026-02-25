Elmos hat die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die insgesamt im Einklang mit unseren Erwartungen stehen und sich in einem herausfordernden Automobilumfeld besser als die Wettbewerber entwickeln. Noch wichtiger ist, dass die Prognose für 2026 positiv überrascht hat und auf eine Rückkehr zu zweistelligem Wachstum, eine Stärkung des operativen Hebels und einen signifikanten Anstieg des freien Cashflows hinweist. Während des virtuellen Capital Markets Day hat das Management detailliertere Informationen zu den operativen Hebeln hinter den Zielen für 2030 bereitgestellt, die durch strukturelles Inhaltswachstum, über 75% gesicherte Design-Win-Abdeckung und zusätzliche Beiträge neuer Produktfamilien gestützt werden. Nach Jahren der gedämpften Cash-Generierung, die durch strategische Investitionen bedingt waren, verbessert sich nun die strukturelle FCF-Generierung und ist stärker im Modell verankert. Wir haben unsere Schätzungen angepasst und das Kursziel von 113,00 EUR auf 135,00 EUR angehoben (20x 2026E KGV). Während wir grundsätzlich optimistisch gegenüber Elmos bleiben, lässt die starke Kurssteigerung nur begrenzten Spielraum für Ausführungsfehler. Daher bestätigen wir unser HOLD-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se





© 2026 mwb research