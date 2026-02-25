München (ots) -Für Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru und sein Team steht in der 3. WM-Qualifikationsrunde die erste echte Bewährungsprobe an. Der amtierende Weltmeister tritt am Freitag, 27.02. (ab 19.45 Uhr live), in Kroatien an sowie am Sonntag, 01.03. (ab 17.30 Uhr live), in Bamberg. Die beiden deutschen Quali-Spiele sind live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport zu sehen. Deutschland und Kroatien sind nach den beiden Siegen zum Quali-Auftakt mit 4 Zählern punktgleich in der Gruppe E. Für die deutsche Auswahl als amtierender Welt- und Europameister sind die Spiele gegen Kroatien ein erster Härtetest auf dem Weg zur Basketball-WM 2027. "Es wird sehr schwierig für uns", so der Bundestrainer im MagentaSport-Podcast Abteilung Europameister. "Einige EuroLeague-Spieler sind nicht dabei. Kroatien zeigt große Geschlossenheit - alle kommen." Nach seiner Krankheit, so Alex Mumbru, gehe es ihm jetzt besser: "Ich bin ein neuer Alex, weil ich einer sehr ernsten gesundheitlichen Situation nahe war. Natürlich versuche ich, die schwierigen Momente hinter mir zu lassen, und ich bin glücklich, jetzt wieder mit dem Team in diesem Fenster zusammen zu sein." Ein Team, mit dem er nach dem EM-Gewinn eine Beziehung habe, die nicht nur für jetzt sei - "sie gilt ein ganzes Leben". Das gelte auch für Dennis Schröder, der "zuerst einmal ein großartiger Mensch und ein großartiger Spieler" sei. "Er will gewinnen und tut alles, was notwendig ist, damit Deutschland gewinnt." Isaac Bonga wiederum, so Alex Mumbru im Podcast, sei "ganz klar ein NBA-Spieler".Neben den beiden Spielen des DBB-Teams kommt es darüber hinaus am Montag, 02.03. (ab 18.50 Uhr live), in der Quali-Gruppe C zum Topspiel des ungeschlagenen Vize-Europameisters Türkei gegen den ebenfalls ungeschlagenen Vize-Weltmeister Serbien - ebenfalls live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen von Bundestrainer Alex Mumbru im MagentaSport-Podcast "Abteilung Europameister" - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport ab heute Abend in der EuroLeague, am Donnerstag ab 20.30 Uhr unter anderem mit Real Madrid - FC Bayern München. Am Freitag (ab 19.45 Uhr) und am Sonntag (ab 17.30 Uhr) die Begegnungen des DBB-Teams gegen Kroatien - beide live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport. Am Montag ab 18.50 Uhr dann die Begegnung Türkei gegen Serbien, ebenfalls kostenlos.Alex Mumbru im MagentaSport-Podcast "Abteilung Europameister"Sein Rückblick auf das vergangene Jahr und die schwierige persönliche Situation: "Letztes Jahr war ein besonderes Jahr. Ich bin glücklich, weil wir die Europameisterschaft gewonnen haben und alles, was dazugehört. Aber körperlich habe ich sehr gelitten. Ich bin ein neuer Alex, weil ich einer sehr ernsten gesundheitlichen Situation nahe war. Ich war viele Tage im Krankenhaus. Jetzt geht es mir besser. Natürlich versuche ich, die schwierigen Momente hinter mir zu lassen, und ich bin glücklich, jetzt wieder mit dem Team in diesem Fenster zusammen zu sein."Dennis Schröder - für Alex Mumbru "ein Gewinner": "Dennis ist zuerst einmal ein großartiger Mensch und ein großartiger Spieler. Er ist ein Gewinner. Und ich bin ebenfalls ein Gewinner. Das war unsere erste und wichtigste Verbindung. Er will gewinnen und tut alles, was notwendig ist, damit Deutschland gewinnt.""Manche sagen, er sei speziell oder schwierig. Mit mir ist das anders. Ich bin immer ehrlich zu ihm, und wir haben eine sehr gute Verbindung."Die Verbindung zum Team gilt für Alex Mumbru für immer: "Wenn man gemeinsam etwas gewinnt, hält die Verbindung ein Leben lang. Die Beziehung, die ich zu diesen Spielern habe, ist nicht nur für jetzt - sie gilt für mein ganzes Leben.""Die Chemie dieses Teams ist unglaublich. Wenn einer Probleme hat, bin ich mir zu 100 % sicher, dass die anderen ihn unterstützen - jetzt oder in zehn Jahren. Diese Chemie ist echt."Isaac Bonga - ein klares NBA-Statement des Bundestrainers: "Ich sage dir ganz klar eines: Für mich ist Izzy Bonga ein NBA-Spieler. Das ist die Wahrheit. Er bringt Dinge mit, die in die NBA gehören. Manchmal sieht man Spieler, die viele Jahre in der NBA spielen, aber vielleicht nicht mehr Talent haben als manche Spieler in Europa. Aber Issy ist ganz klar ein NBA-Spieler."Zum Alltag als Bundestrainer zwischen den Fenstern: "Nach dem letzten Fenster bin ich für einen Monat in die USA gereist. Ich habe nicht nur die NBA-Spieler beobachtet, sondern auch College-Spieler, die möglicherweise in zukünftigen Fenstern - vielleicht schon im Juli - zur Nationalmannschaft stoßen können. Außerdem sind wir durch Deutschland gereist, haben mit Spielern gesprochen, Spiele angeschaut und das kommende Fenster vorbereitet. Ich halte es für sehr wichtig, das ganze Jahr über den Kontakt zu den Spielern zu halten."Der Unterschied Nationalteam vs. Club: "Die Spieler kannten sich seit vielen Jahren. Sie sind wie eine Familie. Ich war der Neue, nicht sie. Deshalb ist die Verbindung so wichtig. Im Verein hat man die ganze Saison zusammen. Hier funktioniert es anders, weil in einem Jahr sehr viel passiert."Das Spiel gegen Kroatien: "Es wird sehr schwierig für uns. Einige EuroLeague-Spieler sind nicht dabei. Kroatien zeigt große Geschlossenheit - alle kommen. Saric aus der NBA, Hezonja aus der EuroLeague. Sie haben schon bei der Weltmeisterschaft zusammengespielt. Wir wissen, wie schwer es wird."Link zur Podcast-Folge: www.magentasport.de/basketball/abteilung-basketballBasketball live bei MagentaSportEuroLeague | 29. SpieltagMittwoch, 25.02.2026ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Partizan Belgradab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Olympiakos Piräusab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - FC BarcelonaDonnerstag, 26.02.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - ASVEL Villeurbanneab 19.00 Uhr: EuroLeague Konferenzab 19.15 Uhr: AS Monaco - Maccabi Tel Avivab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Anadolu Efes Istanbulab 19.50 Uhr: Hapoel Tel Aviv - EA7 Emporio Armani Milanoab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Paris Basketballab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Valencia Basketab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Bayern MünchenWM-Qualifikation Männer - 3. Freitag, 27.02.2026
ab 19.45 Uhr: Kroatien - Deutschland
Sonntag, 01.03.2026
ab 17.30 Uhr: Deutschland - Kroatien
Montag, 02.03.2026
ab 18.50 Uhr: Türkei - Serbien