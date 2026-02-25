Mit fast 12 neuen Solaranlagen pro 1.000 Einwohner:innen war der Solarausbau im vergangenen Jahr in Bergisch Gladbach am größten. Erstmals seit 2018 gab es 2025 aber einen Rückgang an Neuinstallationen im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen Enpal hat Daten zu Photovoltaik-Anlagen in deutschen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern ausgewertet. Gütersloh hat den Titel als Solarhauptstadt verteidigt. In der Stadt in Nordrhein-Westfalen entfallen auf jeweils 1.000 Einwohner entfallen 72,45 Solaranlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
