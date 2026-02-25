Ein neues Gateway-Konzept soll Photovoltaikanlagen von Hersteller-Clouds entkoppeln und unautorisierte Steuerbefehle blockieren. Das Start-up Solarsecure Tech kombiniert dafür OT-Sicherheit mit Drohnenerkennung. SolarSecureTech entwickelt die Lösung derzeit in der Proof-of-Concept-Phase. Mit "SolarSecure Vision" stellt das Start-up Solarsecure Tech ein Gateway-Konzept vor, das Photovoltaikanlagen gegen unautorisierte Fernzugriffe absichern soll. Die Lösung richtet sich insbesondere an Betreiber größerer dezentraler Energieinfrastruktur. Nach Angaben des Unternehmens wird das Gateway direkt am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
