Mit dem neuen Modelljahrgang führt Volvo eine neue Antriebsversione bei seinem elektrischen Einstiegsmodell EX30 ein. Zudem gibt es eine neue "Black Label"-Ausstattung und auch die Vehicle-to-Load-Funktion. Bei der neuen Antriebsvariante handelt es sich um einen 110 kW starken Elektromotor, der mit einer 51-kWh-Batterie eine Reichweite von 339 Kilometern (WLTP) bieten soll. Dabei dürfte es sich um die bekannte LFP-Batterie des derzeitigen Einstiegsmodells ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net