Volvo Cars hat beschlossen, seinen kompakten Elektro-SUV EX30 nicht länger in den USA anzubieten. Gründe dafür sollen veränderte Marktbedingungen und finanzielle Faktoren sein, so das Unternehmen. Es dürfte sich dabei u.a. um eine Reaktion auf die gestoppte E-Auto-Förderung der USA durch die Trump-Regierung handeln. Der im Juni 2023 vorgestellte EX30 hatte es in den USA von Anfang an schwer: Der ursprünglich für Sommer 2024 in den Vereinigten Staaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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