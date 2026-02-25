Strategy ist aktuell die am stärksten leerverkaufte Aktie an der gesamten Wall Street. Rund 14 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens von Bitcoin-Enthusiast Michael Saylor sind leerverkauft. So zumindest aktuelle Daten von Goldman Sachs und FactSet. Doch obwohl es sich dabei nicht um einen simplen Glauben an den Untergang handelt, ist ein Short-Squeeze dennoch nicht ganz vom Tisch.Die Short-Quote von 14 Prozent bezieht sich auf eine Marktkapitalisierung von etwa 34 Milliarden Dollar zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
