Der Registro Italiano E-motion ist der weltweit erste Porsche-Club für Fahrer von rein elektrischen Sportwagen. Vor einem Dreivierteljahr gründete sich der Club in Franciacorta. Bei seiner ersten Ausfahrt zählten die Initiatoren 131 Teilnehmern in 73 E-Fahrzeugen. Ins Leben gerufen wurde der Registro Italiano E-motion im Mai mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde im Porsche Experience Center in Franciacorta. Mit seinem reinen E-Fokus handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net