Anleger hoffen 2026 auf neue Impulse durch Michael Leiters, der zu Beginn des Jahres den CEO-Posten bei Porsche von Oliver Blume übernommen hat. Die Aktie kann sich jedoch noch nicht von der psychologisch wichtigen 40 Euro-Mare absetzen. Und Goldman Sachs senkte am Mittwoch das Kursziel für die Aktie.Der neue CEO Michel Leiters hat viele Baustellen vor der Brust. Neben dem sinkenden Absatz belastet der Strategieschwenk, wieder mehr Verbrenner zu entwickeln und zu produzieren, die Porsche AG.
