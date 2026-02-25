Nordex hat im vierten Quartal 2025 ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Der Umsatz stieg auf rund 2,5 Mrd. Euro und lag damit 16 % über dem Vorjahresquartal (2,2 Mrd. Euro). Noch beeindruckender fiel die Entwicklung beim operativen Ergebnis aus: Das EBITDA sprang um 187,6 % auf 307,4 Mio. Euro. Damit kletterte die EBITDA-Marge auf 12,1 % - nach 4,9 % im Vorjahresquartal. Für Anleger ist das die zentrale Botschaft: Nordex wächst nicht nur, sondern verdient inzwischen deutlich besser an seinem Geschäft. Gewinnsprung und Rekord-Cash: Die Finanzstory wird immer stärker Auch unter dem Strich zeigt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
