Steyr Motors macht ernst mit seiner Expansionsstrategie: Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100 % an BUKH A/S sowie SLC Ejendomme ApS unterzeichnet. Mit dem Zukauf holt sich Steyr einen international etablierten Spezialisten für SOLAS-zertifizierte Motoren an Bord - also für Rettungs- und militärische Einsatzboote in einem hochregulierten Markt. Für Anleger ist das mehr als ein Add-on: Die Transaktion wirkt wie ein strategischer Sprung nach vorn. Steyr stärkt damit gezielt das Marine- und Defense-Geschäft und baut seine Position in einem Segment mit hohen Eintrittsbarrieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin